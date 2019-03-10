أحمد موسى: الرئيس السيسي كشف أرقاما مرعبة بشأن المشروعات القومية

قال الإعلامى أحمد موسى، إن مؤسسة القوات المسلحة هى نموذج للانضباط، وحققت الكثير من النجاحات.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي كشف خلال الندوة التثقيفية عن أرقام مرعبة بشأن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة".



وأشار موسى، إلى أن القوات المسلحة دورها حماية الشعب وليس ممارسة العنف تجاهه، موضحا: "جماعة الإخوان الإرهابية هى من تقف وراء قتل المصريين".

