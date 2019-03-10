ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تسليم مواقع رصف طرق داخلية وإنشاءات بمركز بلاط بالوادي الجديد

الأحد 10/مارس/2019 - 10:29 م
رصف
رصف
منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تسليم مواقع العمل في عدة مناطق بمدينة بلاط وعدد من القرى التابعة للمركز لتنفيذ أعمال رصف طرق بتكلفة إجمالية بلغت حوالي ٧ ملايين و٢٤٥ ألف جنيه. 

أكد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، عادل عباس، تسليم مواقع العمل إلى الشركات المنفذة تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث جري تنفيذ أعمال رصف طريق يربط منطقة غرب حي النخيل بالطريق العام امتدادًا إلى داخل مدينة بلاط، بالإضافة إلى عدد من الطرق الفرعية الأخرى ضمن أعمال خطة التنمية المحلية الموحدة للمركز.

يذكر أن المركز انتهى من تنفيذ أعمال الإنشاءات التكميلية بمبنى ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، من خلال تنفيذ طابق ثالث بتكلفة مليونين و٦٠٠ ألف جنيه جرى الانتهاء من تنفيذ٤٠٪ من أعمال الإنشاءات به وسيجري الانتهاء من التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

ضبط إرهابيين متنكرين بالنقاب حاولوا الهروب إلى ليبيا.. فيديو

الكهرباء: تطبيق على التليفون لشحن العدادات مسبوقة الدفع

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم

أول قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات أمام البرلمان

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

نبيل الحلفاوي يحذر الزمالك من مفاجآت جورماهيا الشوط الثانى

مجدي عبدالغني يكشف تطورات أزمة تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

شاب ينتحر شنقا بسلك إنترنت داخل مسكنه بشبرا الخيمة

الحاجة غالية.. سيدة انحنى لها الرئيس السيسي وقبَّل يدها

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد .. فيديو

شاهد.. نمر شرس ينهش سيدة حاولت التقاط سيلفي داخل حديقة بأريزونا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

فيديوجراف.. رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد
الزمالك يهدر جملة أهداف أمام جورماهيا بعد مرور 75 دقيقة .. فيديو
أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟