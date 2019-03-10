تسليم مواقع رصف طرق داخلية وإنشاءات بمركز بلاط بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تسليم مواقع العمل في عدة مناطق بمدينة بلاط وعدد من القرى التابعة للمركز لتنفيذ أعمال رصف طرق بتكلفة إجمالية بلغت حوالي ٧ ملايين و٢٤٥ ألف جنيه.





أكد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، عادل عباس، تسليم مواقع العمل إلى الشركات المنفذة تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث جري تنفيذ أعمال رصف طريق يربط منطقة غرب حي النخيل بالطريق العام امتدادًا إلى داخل مدينة بلاط، بالإضافة إلى عدد من الطرق الفرعية الأخرى ضمن أعمال خطة التنمية المحلية الموحدة للمركز.



