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مرأة

خبير التجميل الخاص بكيم كارداشيان يكشف طريقة إخفاء عيوب البشرة

الأحد 10/مارس/2019 - 11:27 م
صدى البلد
ريهام قدري
إن صيحة الـMicro-Concealing ستغزو عالم الجمال بعدما كشف عنها خبير التجميل الخاص بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ماريو ديدفانوفيتش.

ستمنحك هذه الحيلة بشرة صافية وناعمة كما أنها تعمل على إخفاء عيوب البشرة من خلال استخدام كمية قليلة من المستحضرات.

للقيام بهذه الحيلة عليك أن تستخدمي فرشاة مكياج رفيعة جدًا وكونسيلر يناسب لون بشرتك.

قومي بوضع الكونسيلر على وجهك بشكل نقاط صغيرة. بعد هذه الخطوة، امسكي فرشاة المكياج الرفيعة من طرفها، وامزجي المستحضر بطريقة خفيفة.

ولتنجح هذه التقنية، أكد خبير التجميل على أهمية اختيار درجة كونسيلر قريبة من لون بشرتك للحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب.

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