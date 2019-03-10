نبيل الحلفاوي يحذر الزمالك من مفاجآت جورماهيا الشوط الثانى

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراته أمام جورماهيا، بهدفين دون رد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.





وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له على تويتر، قال فيها: "‏تمام يا رجالة، بس طالما باقي 45 دقيقة تبقى المهمة لم تنجز بعد.



وأضاف: لابد من تغطية الهدفين تحسبا لأي مفاجأة.. حتى نضمن التفوق في المواجهات المباشرة بيننا وبينهم.