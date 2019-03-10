ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نبيل الحلفاوي يحذر الزمالك من مفاجآت جورماهيا الشوط الثانى

الأحد 10/مارس/2019 - 10:12 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
محمد بدران
علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراته أمام جورماهيا، بهدفين دون رد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.


وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة له على تويتر، قال فيها: "‏تمام يا رجالة، بس طالما باقي 45 دقيقة تبقى المهمة لم تنجز بعد.

وأضاف:  لابد من تغطية الهدفين تحسبا لأي مفاجأة.. حتى نضمن التفوق في المواجهات المباشرة بيننا وبينهم.
نبيل الحلفاوي يحذر الزمالك من مفاجآت جورماهيا الشوط الثانى

ترشيحاتنا

محمود علاء يتقدم للزمالك أمام جورماهيا برأسية في الكونفدرالية.. فيديو

لجنة الفتوى تحذر من فعل يبطل صلاة المأموم في جماعة

إسرائيل توجه رسالة إلى حزب الله عبر هيفاء وهبي

رانيا يوسف.. حكاية شورت سواريه يعيدها إلى أزمة البطانة من جديد

تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم

نيزك يضرب الأرض غدا .. حدث مروع قد يتحول لكارثة للملايين

ساعات الموت والرعب داخل طائرة تركية

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك وجورماهيا

أغرب تعليق من أردوغان على فض مسيرة نسائية بالقوة في تركيا

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

فيديوجراف.. رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد
الزمالك يهدر جملة أهداف أمام جورماهيا بعد مرور 75 دقيقة .. فيديو
أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟