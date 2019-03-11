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برلمان

رئيس مصر الثورة ينعي ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
نعى حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، ضحايا طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، أمس، وهي متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مصرع جميع ركاب الطائرة وطاقمها.

تقدم رئيس "مصر الثورة"، بخالص التعازي لإثيوبيا، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا الله – عز وجل- أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان.

يذكر أن مصر نعت ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية اليوم، وعلى متنها 157 شخصا منهم 6 مواطنين مصريين.

قدمت مصر بالغ التعازي والمواساة لأسر كافة الضحايا، بمن فيهم المواطنون المصريون.

أكدت مصر قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بالتواصُل مع السلطات الإثيوبية المعنية لمتابعة الأمر وكافة الإجراءات ذات الصلة.

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