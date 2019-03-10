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قرية بالشرقية يطلقون مبادرة أسبوعية لإطعام الفقراء بالمجان

الأحد 10/مارس/2019 - 10:23 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامى عمرو الليثى، إن أهل قرية الأسدية بمحافظة الشرقية أطلقوا مبادرة لإطعام الفقراء تحت شعار "محدش هينام جعان".

وأضاف "الليثي" خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية "النهار"، أن أهل القرية يذهبون بشكل أسبوعي لشراء كميات كبرى من الخضراوات والفاكهة من سوق العبور لإطعام الفقراء والمحتاجين.

وتابع الليثى، أن مبادرة أهل القرية سارت في حركة التوسع لتشمل مبادرة جديدة لبناء مستشفى لعلاج كل أهل القرية بالمجان، من خلال عيادة متخصصة لتركيب الأسنان والعلاج الطبيعي، عوضا عن حضانة أطفال متخصصة ومجهزة بكافة المعدات الطبية.

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