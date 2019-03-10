محمد الباز يرد على انتقاد وزيرة الصحة بعد إقالة مدير معهد القلب

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك حملة ضخمة أقيمت ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد إقالتها لرئيس معهد القلب، دون العلم بأسباب هذه الإقالة.



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن البعض تحدث أن أسباب الإقالة هي أنه ناجح في عمله، وهذا بسبب الجهل بالأسباب الحقيقية للإقالة، لافتَا إلى أن رئيس معهد القلب إذا جاء في ظروف مغايرة للظروف الحالية، لما حقق النجاحات التي حدثت في المعهد.



وأضاف: "مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار للأمراض المزمنة سترت ناس كتير، ده مش شغل وزير ولا رئيس معه، ده شغل مؤسسة الرئاسة وشغل الدولة".



وأصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قرارًا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرا لتقصيره فى مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلًا عنه.