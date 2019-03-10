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رياضة

وزير الشباب يكرم أبطال إنقاذ ركاب محطة مصر .. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 10:23 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، أبطال محطة مصر الذين سارعوا في إنقاذ مصابي ضحايا حادث القطار الذي وقع بمحطة مصر الشهر الماضي.

ومنح الوزير شهادات تقدير ومكافأة مالية للأبطال العاملين على أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية، نظير شجاعتهم التي ظهرت أثناء الحادث الأليم، وهم كل من محمد عبد الرحمن، محمد رمضان، أحمد سعد عبد السلام، ووليد مرضي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة لكل النماذج الإيجابية بالمجتمع، باعتبارهم قدوة حسنة ينبغي الاقتداء بها، مشيدًا بالدور البطولي للعاملين بمحطة مصر، ومساعدتهم في إنقاذ الضحايا.

ولفت الوزير إلي الدور المجتمعي للوزارة من خلال مواجهة التحديات والمشاركة مع مختلف الجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق معدلات التنمية والتطور المطلوب في مختلف القطاعات.
وزير الشباب يكرم أبطال إنقاذ ركاب محطة مصر .. صور
وزير الشباب يكرم أبطال إنقاذ ركاب محطة مصر .. صور
وزير الشباب يكرم أبطال إنقاذ ركاب محطة مصر .. صور

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