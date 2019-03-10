ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تامر عبد الحميد يشيد بأداء الزمالك أمام جورماهيا

الأحد 10/مارس/2019 - 10:27 م
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
محمد بدران
علق تامر عبد الحميد لاعب الزمالك على أداء الفريق، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراته أمام جورماهيا، بهدفين دون رد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكتب عبد الحميد تغريدة له على تويتر، قال فيها: "‏‏الشوط الأول أداء جميل ورائع والشكل حلو جدًا ونتيجة 0/2 ولكن المباراه مش شوط واحد بس المباراة من شوطين".

يذكر أن الهدف الأول جاء برأسية محمود علاء مستغلا عرضية متقنة من عبد الله جمعة من ضربة حرة من الناحية اليمنى، بعدها نجح الزمالك في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 25 من تسديدة قوية ليوسف أوباما مستغلا تهيئة رائعة للكرة من عمر السعيد.
تامر عبد الحميد يشيد بأداء الزمالك أمام جورماهيا

ترشيحاتنا

محمد الباز يرد على انتقاد وزيرة الصحة بعد إقالة مدير معهد القلب

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك وجورماهيا

قناة العربية تكشف المتورطين في فضيحة مونديال قطر

الأبيض تذيل المجموعة .. بترو أتليتيكو يصدم الزمالك قبل مواجهة جورماهيا

من خلالها تم غزو العراق.. أمريكا تخسر قاعدة عسكرية سرية.. لهذا السبب

أول قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات أمام البرلمان

بعد ترقيته إلى رتبة فريق.. تعرف على تعهدات كامل الوزير أمام السيسي

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

رفضت العمل خادمة .. وفاة ربة منزل أشعل زوجها فيها النار بالسويس

شاب ينتحر شنقا بسلك إنترنت داخل مسكنه بشبرا الخيمة

إجراء جديد من البرلمان البريطاني تجاه قطر بعد فضيحة رشاوى الفيفا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

فيديوجراف.. رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد
الزمالك يهدر جملة أهداف أمام جورماهيا بعد مرور 75 دقيقة .. فيديو
أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟