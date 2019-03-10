تامر عبد الحميد يشيد بأداء الزمالك أمام جورماهيا

علق تامر عبد الحميد لاعب الزمالك على أداء الفريق، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراته أمام جورماهيا، بهدفين دون رد فى المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.



وكتب عبد الحميد تغريدة له على تويتر، قال فيها: "‏‏الشوط الأول أداء جميل ورائع والشكل حلو جدًا ونتيجة 0/2 ولكن المباراه مش شوط واحد بس المباراة من شوطين".



يذكر أن الهدف الأول جاء برأسية محمود علاء مستغلا عرضية متقنة من عبد الله جمعة من ضربة حرة من الناحية اليمنى، بعدها نجح الزمالك في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 25 من تسديدة قوية ليوسف أوباما مستغلا تهيئة رائعة للكرة من عمر السعيد.