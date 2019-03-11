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ثقافة

أنشطة وفعاليات فنية في قصور ثقافة المنوفية

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ أنشطتها الفنية والثقافية بمختلف مواقعها، وجرى اليوم ببيت ثقافة شبرا بخوم، عرض فيديو احتفالا بيوم المرأة العالمي وتناول الفيلم صفات المرأة القيادية والمؤثراث الدولية من ثلاثة جوانب هي المرأة، والفرق بين المرأة والأنثى، والقيادة بمفهومها ومدارسها مع التركيز على مفهوم المرأة القائدة، مشيرة إلى أن المرأة قائدة بطبيعتها وجميع الأدوار التي تلعبها المرأة وضعتها في دور قيادي، والعولمة والمتغيرات السريعة التي يتعرض لها الإنسان وبالأخص المرأة القائدة.

ونظم بيت ثقافة دنشواى بنادى تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "كيفية تسطيب وازالة البرامج" ألقاها مسؤول النشاط وتناول فيها كيفية معرفة الأيقونة الخاصة بالتسطيب لأى برنامج والخطوات المتبعة لتسطيب أى برنامج والفرق بين حذف البرنامج وبين إزالته من الجهاز وكيفية إزالة البرامج التي تم تسطيبها على الكمبيوتر.

بينما عقد بمكتبة سمادون للطفل والشباب محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "أسباب الإعاقة الذهنية لذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها أشرف خضر تناول اللقاء الحديث عن أسباب الإعاقة الذهنية ومنها الولادة المتعسرة وأنواع الإعاقة العقلية بأنواعها وحدوث بعض الأمراض والالتهابات التي تؤدى إلى هذه الإعاقات. 

كما أقام بيت ثقافة الروضة ندوة مكتبية بعنوان "فصول عن حقوق الطفل"حاضرتها مسؤلة النشاط وتناولت الحديث عن حق الطفل في الثقافة والمشاركة وحقه في تربية سليمة وبيئة نظيفة وذلك من أجل بقاء الإنسان والطفل وحمايته ورعايته ونمائه.

وتستمر فعاليات ورشة الرسم على رقائق الألومنيوم ببيت ثقافة الشهداء وتناولت الورشة التدريب العملي والنظري لهذه المهارة وتنمية الذوق الفني لدى الأطفال.

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