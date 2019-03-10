أحمد موسى: موقع العاصمة الإدارية الجديدة كان مأوى لتجار الهيروين.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، اليوم، أن المكان الذي بُنيت فيه العاصمة الإدارية الجديدة كان مأوى لتجار الهيروين، موضحًا أن أحد الشخصيات القيادية الهامة أبلغه بهذا الأمر.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العاصمة الإدارية الجديدة أفادت الإقتصاد المصري وفتحت الكثير من الاستثمارات وفرص العمل".



وأكمل: "كل الجهات ومؤسسات الدولة تُحاسب على الإنفاقات في العاصمة الإدارية الجديدة، والمال العام ليس عرضة للسرقة".