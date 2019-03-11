ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

سوق السيارات المستعملة..انفراجة ورسائل نارية لـ خليها تصدي.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:15 ص
كريم عاطف
شهد سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر انفراجة في حركة البيع والشراء بعد شهرين متتاليين من "وقف الحال" مثلما اختار التجار في وصفهم لحالة الركود السابقة.

وقال التجار إن حملة خليها تصدي أضرت التجار الصغار في سوق المستعمل أكثر من الوكلاء والموزعين، مطالبين الحملة بإعادة حساباتهم حتى لا يتضرر صغار التجار.

وقال التجار إن مكتب الشهر العقاري في السوق شهد زحاما غير معهودا من المواطنين لتوثيق عقود البيع والشراء، وذلك لأول مرة منذ يناير العام الجاري.

ترشيحاتنا

تعرف على ابنة الراحل محمد متولى في ذكرى ميلاده

حكم قطع الصلاة بالكعبة خوفا على الابن من الضياع في العمرة.. فيديو

صحف الكويت: 6 مصريين ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. عباس يكلّف محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة.. بوتفليقة يصل الجزائر بعد رحلة علاج.. قسد تعلن بدء المعركة الأخيرة ضد داعش في الباجوز

روسيا: طائرة استطلاع تراقب بلجيكا وهولندا

نظر محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

هند عبد الرسول.. تتحدى المستحيل لتصل إلى قمة هرم النجاح بقنا

علي حسين يستعد لطرح يا الزينة

شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده

سوق السيارات المستعملة..انفراجة ورسائل نارية لـ خليها تصدي.. فيديو

حرائق وكوارث.. احذري الاستخدام الخاطئ لتلك الأجهزة في مطبخ

شاهد .. حادث تصادم بالقرب من موكب ترامب

ماذا حدث لرجلين لحظة تحطم حوض سمك عملاق بأحد الكافيهات؟.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد.. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟