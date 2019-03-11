سوق السيارات المستعملة..انفراجة ورسائل نارية لـ خليها تصدي.. فيديو

شهد سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر انفراجة في حركة البيع والشراء بعد شهرين متتاليين من "وقف الحال" مثلما اختار التجار في وصفهم لحالة الركود السابقة.



وقال التجار إن حملة خليها تصدي أضرت التجار الصغار في سوق المستعمل أكثر من الوكلاء والموزعين، مطالبين الحملة بإعادة حساباتهم حتى لا يتضرر صغار التجار.



وقال التجار إن مكتب الشهر العقاري في السوق شهد زحاما غير معهودا من المواطنين لتوثيق عقود البيع والشراء، وذلك لأول مرة منذ يناير العام الجاري.