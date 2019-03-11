زيارة ميدانية لطلبة كلية هندسة إلى كوبري روض الفرج المعلق

زار طلبة هندسة مدني قسم تشييد وبناء بالجامعة الألمانية بالقاهرة، كوبرى روض الفرج المعلق باشراف الدكتور ناجى حنا.



يعتبر كوبرى روض الفرج المعلق، أضخم كوبرى معلق فى العالم، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب، ويمثل نقلة نوعية فى خريطة الطرق بالقاهرة الكبرى.



ويقع الكوبري المعلق، ضمن المرحلة الثالثة من محور روض الفرج، ويبدأ من ميدان الخلفاوى على كورنيش النيل أمام أبراج أغاخان الجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق مرورا بمنطقة بشتيل.



ويصل طول الكوبري إلى 720 متر، بارتفاع 14 مترا، عن سطح الأرض، ويضم أعرض فاتحة ملاحية في النيل بطول 300 متر، كما يتكون من 6 أعمدة في كل ناحية 3 أعمدة خرسانية بطول 94 متر، وسيتم تعليق 120 كبل، لحمل الكوبري في كل اتجاه بـ60 كبل.