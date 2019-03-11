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ثقافة

مناقشة كتاب شخصية الطفل وثقافته بالسويس

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:26 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام بيت ثقافة الزيتيات مسابقة في المعلومات العامة، تحت اشراف مسئولة النشاط، وذلك بمدرسة صلاح نسيم.

عقد بيت ثقافة جنيفة مناقشة كتاب بعنوان "شخصية الطفل وثقافته" تأليف. السيد أحمد المخزنجي، وناقشه مسئول النشاط التي عرف الكتاب بأنه يتناول استعداد كل انسان فى الاستيعاب للتعلم والثقافة، كما يهتم الكتاب ويناقش طرق التثقيف الصحيحة لبناء نظام واع قادر على تحسين وتطوير التمييز لدى الطفل.

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