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تعليم

اليوم.. معرض خيري للملابس بصيدلة القاهرة

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة القاهرة تنظيم معرض خيري للملابس الجاهزة، اليوم الاثنين بمقر الكلية.


وأوضح الاتحاد أن افتتاح المعرض يتم بمشاركة الدكتور هشام على سالم عميد الكلية والدكتورة أمنية خليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور فريق اتحاد الطلاب.

وأضاف الاتحاد أن إيرادات المعرض يتم توجهها لزيارات دور المسنين والملاجئ وحفل يوم اليتيم.

ومن المقرر أن يستمر المعرض أسبوعين للطلبة يليها أسبوع للعمال.

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