الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

- القوافل الطبية تكشف على 10 الاف مواطن خلال شهر



وجه قطاع الخدمات الطبية بالوزارة العديد من القوافل الطبية خلال شهر نوفمبر 2018، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان.



توجهت القوافل فى مديرية أمن أسيوط إلى سجن أسيوط العمومى وتم توقيع الكشف الطبى على 402 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبمنطقة غرب المدينة التابعة لقسم شرطة أول أسيوط تم توقيع الكشف الطبى على 705 حالات من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وفى مديرية أمن المنيا تم توقيع الكشف الطبى على 725 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، ومديرية أمن الدقهلية تم توقيع الكشف الطبى على 253 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبقرية دميرة بدائرة مركز شرطة طلخا تم توقيع الكشف الطبى على 870 حالة من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وفى مديرية أمن الشرقية تم توقيع الكشف الطبى على 403 حالات، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبقرية بحر البقر بدائرة مركز شرطة الحسينية تم توقيع الكشف الطبى على 1880 حالة من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وفى مديرية أمن بنى سويف تم توقيع الكشف الطبى على 157 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وبقرية بياض العرب بدائرة مركز شرطة بنى سويف تم توقيع الكشف الطبى على 1050 حالة من أهالى القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم، وفى مديرية أمن الجيزة تم توقيع الكشف الطبى على 770 حالة من أهالى مركز شرطة الصف وصرف الأدوية اللازمة لهم.



كما استقبلت مستشفيات الشرطة بـ"مدينة نصر، العجوزة ، الإسكندرية" بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية عدد من المواطنين وتم توقيع الكشف الطبى على 723 حالة متنوعة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، من خلال استقبالهم بالعيادات الخارجية بالمستشفيات.



كما قامت حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بتوقيع الكشف الطبى على 2637 سيدة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك بمستشفيات الشرطة.



وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة والسجون.



وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتوجيه العديد من القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، لاسيما بالمناطق النائية والعديد من القرى والنجوع، وكذا توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن.



- 930 منفذا لمحاربة جشع التجار



تواصل منظومة أمان بوزارة الداخلية انتشارها لدعم الدولة المصرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية التى تمس إحتياجات محدودى ومتوسطى الدخل بسائر المحافظات.



وإستكمالًا لمقومات نجاح منظومة أمان كان من الضرورى العمل على إنشاء "ثلاجات – مخازن" بمساحات كبيرة بالمحافظات كأحد ركائز الدعم اللوجيستى حيث تم تشييد وتشغيل (3) مخازن بسعة إجمالية (2750) طنا ، (8) ثلاجات بسـعة إجمالية (4000) طن بمواصفات قياسية تلبى إشتراطات التخزين السليم وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنيا"، كما تم إنشاء مخزن ومركز تعبئة سكر يدوى.



يبلغ عـدد المنافذ حـاليًا (930) منفذًا بسائر المحافظات عبارة عن (740) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، (190) منفذا متحركا للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا بالمحافظات التى يصعُب توفير منافذ ثابتة بها..



- مأموريات لمساعدة كبار السن



تقوم المنشآت الشرطية الخاصة بالتعامل مع الجمهور باتخاذ اجراءات للتسهيل والتسير على المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث قامت الادارة العامة للاحوال المدنية بتخصيص اماكن لكبار السن ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة مكاتبها لعى مستوى الجمهورية ، كما قامت بتوجيه العديد من المأموريات لكبار السن فى المنازل والغير قادرين على الحركة لاستخراج الاوراق الثبوتية لهم.



كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، لكبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، وذلك بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.



وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.



وتؤكد وزارة الداخلية استمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.



- زيارات الضباط والضابطات لتلاميذ المدارس



واصل عدد من ضباط مديريات الأمن بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ، زيارة عدد من أطفال المدارس الإبتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر



وتشمل الكتب: "إرسم .. لون - كلنا واحد" ، وكذا "صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة.. بأسلوب البازل"، بهدف توعيتهم بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر ، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم-تحديدًا فى مجالى "المرور والحماية المدنية" .



يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع ، وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن ، وذلك لغرس بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية لديهم ، لتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطى ، وما تقدمه مختلف جهات الوزارة من دور حيوى لحماية أمن المجتمع ، من خلال شرح مُبسط لما يفرضه القانون من إلتزامات ، بما يساهم فى خلق أجيال جديدة تعى ما لها من حقوق ، وما عليها من واجبات تجاه المجتمع لتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقواعد القانونية.

جهود كبيرة يبذلها رجال الداخلية في الليل والنهار للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ففى ظل التضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال الشرطة فى محاربة الارهاب وضبط العناصر الاجرامية والقضاء على البؤر الخطرة، لم تغفل وزارة الداخلية بقيادة اللواء الوزير محمود توفيق ، عن تحسين خدماتها التى تقدمها للمواطنين، وتوفير كل سبل الراحة لهم.كما اهتمت الوزارة خلال الفترة الاخيرة وخاصة بعد ارتفاع اسعار السلع الغذائية والمنتجات، وظهور بعض التجار اللذين قاموا باحتكار بعض السلع من اجل رفع اسعارها، بتوفير تلك السلع للمواطنين من خلال منافذ "أمان" باسعار مخفضه وشن حملات تموينية مكبرة على مخازن التجار لضبط المتلاعبين بالاسواق.وعلى جانب اخر رفعت وزارة الداخلية شعار حقوق الانسان، حيث قدمت التسهيلات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فى كافة المنشآت الشرطية، وقامت ضباط وضابطات قطاع حقوق الانسان بزيارة التلاميذ فى المدراس لتعريفهم بدور رجال الشرطة، كما قم القطاع بعدد من الزيارات المفاجئة لاقسام ومراكز الشرطة لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وطرق التعامل معهم، ومتابعة حالة المحتجزين بتلك المنشآت.وتحت شعار "كلنا واحد"، وجهت وزارة الداخلية عددا كبيرا من القوافل الطبية، للمحافظات وخاصة للقرى الاكثر احتياجا، وقامت تلك القوافل بالكشف وصرف العلاج اللازم للمواطنين بالمجان.