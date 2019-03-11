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تعليم

القليوبية الأزهرية تنظم التصفيات النهائية لمسابقة المعلم والموجه المثاليين

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أُقيمت بمنطقة القليوبية الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة المعلم والموجه المثاليين للتربية الرياضية على مستوى المنطقة، على ملاعب معهد بنها النموذجي بنين.

يتم اختيار المعلم والموجه المثاليين بناءً على عدة معايير أبرزها : المظهر العام للمعلم والموجه داخل المعهد، والسجلات التي يتم استخدامها، والوسائل التوضيحية المستخدمة في شرح المهارات، وإدارة الحصة.

من المقرر أن يمثل الفائزون المنطقة في التصفيات النهائية للمسابقة على مستوى المناطق.

شهد التصفيات الشيخ إبراهيم الحاج، رئيس المنطقة، وإبراهيم صديق، الوكيل الثقافي. وكانت تصفيات المسابقة قد أُجريت على مستوى الإدارات التعليمية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي.

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