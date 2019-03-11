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رئيس الحركة الوطنية يستقبل سفيرة كوبا بالقاهرة

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:59 ص
صدى البلد
أسامة علي
استقبل اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تانيا اجيار فرنانديز سفيرة كوبا بالقاهرة في اطار التعاون المشترك وتبادل الرؤي والمقترحات بما يخدم المصالح المشتركة بين مصر وكوبا وتوطيد أواصر الصداقة ودعم ما يخدم الدولة المصرية في المجالات الاقتصادية والثقافية.

وأكد اللواء رؤوف السيد ان اللقاء ركز على ضرورة توسيع اطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، واوضح ان السفيرة الكوبية أكدت له خلال اللقاء ان بلادها تتعامل مع مصر علي أنها دولة صديقة وانهم في كوبا حريصون كل الحرص علي توسيع دوائر التبادل التجاري والاقتصادي مع مصر.

وأضاف اللواء رؤوف ان مصر بلد محورية لها ثقل في منطقة الشرق الأوسط لذا فإن كل دول العالم حريصة علي التعاون معها ودعم الأمن والاستقرار في الدولة المصرية خاصة وأننا نخوض حرب شرسة ضد الإرهاب.

وقالت تانيا اغيار ، إن مصر بوابة القارة الافريقية وانها تتطلع لمزيد من التعاون معها موضحة ان اهم الصناعات والأنشطة التجارية في كوبا تدور حول الصناعات الدوائية والطبية كما انهم مهتمين بإدارة المستشفيات والأمصال الطبية المعالجة لسرطان الرئة و فيروس سي وعلاج القدم السكري والإدمان وأنها تامل ان يتم الاستفادة منها بما يخدم الجانب المصري وأنهم يتعاونون ايضًا مع معظم دول القارة الأفريقية في هذا المجال مشيرة الي ان العلاقات بين المصرية الكوبية علاقات تاريخية وتعود الي ما يقرب من سبعين عامًا وأنها تأمل ان تتطور العلاقات السياسية والاقتصادية الي مستويات اكثر اتساعًا.

حضر اللقاء الدكتور احمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب واللواء عبد اللطيف محمد مستشار رئيس الحزب وخالد العوامي المتحدث الرسمي أمين الإعلام بالحزب كما شارك من الجانب الكوبي دينيس كاساريس بينيتيس المستشار بسفارة كوبا بالقاهرة.

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