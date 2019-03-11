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ثقافة

ثقافة المنيا تناقش دور بيوت الثقافة في تنمية الوعي الثقافي

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:25 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية، حيث أقام قصر ثقافة المنيا ورشة للتدريب على الكتابة الصحفية وطرح عددا من المحاور الرئيسة الهامة منها التعريف بمفهوم الخبر الصحفى، القيم والمعايير الإخبارية وسمات الخبر والقوالب والأشكال الصحفية، وكذلك العنوان وخصائصه وظائفه، وفى الختام قدم تطبيق عملى على ماتم بالمحاضرة، بالإضافة إلى ورشة فنية مع طلاب مدرسة 25 يناير الابتدائية، كما تتوالى عروض مسرحية اليوم الأخير للفرقة القومية المسرحية إخراج عادل بركات، واستمرار التدريب على برنامج الفوتوشوب.

وتتوالى العروض لسينما الطفل بالفرع حيث استقبل نادي تكنولوجيا أبوقرقاص زيارة مدرسية من روضة مدرسة صلاح سالم الابتدائية وتم عرض مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة بعنوان (حكايات الأراجوز قلب نخلة، وحكايات الأراجوز أحسن بنت، الطفل جحا) وناقشت المشرفة معهم أفكار وأهداف هذه الأفلام والدروس المستفادة منها.

كما استقبل بيت ثقافة أبو جرج زيارة مدرسة الروضة الابتدائية حضانة اسمايلي التعليمية وذلك للتعرف علي الأنشطة بمكتبة الطفل وتدريبهم على الرسم والتلوين بالألوان المختلفة بجانب تعليم الأطفال فنون الموسيقي وطريقة العزف علي البيانو ومعرفة السلم الموسيقي.

أقام نادى أدب بيت ثقافة العدوة محاضرة مركزية بعنوان " دور بيوت الثقافة فى تنمية الوعى الثقافى " حاضر فيها د.هانى عطا الله عبد الله دكتوراه فى علم النفس وإخصائى تنمية بشرية دارت المحاضرة حول الدور الإيجابي والفعال لبيوت وقصور الثقافة فى تنمية الوعى والفكر الثقافى فى المجتمع تضمنت المحاضرة على كيفية التوعية والأهمية العظيمة لقصور الثقافة فهى مثل الروافد التى تمدنا بالفكر والثقافة وتساعدنا على التعرف على كل ماهو جديد على الساحة الأدبية والثقافية.

أقام بيت ثقافة صندفا محاضرة بعنوان "مشروعات التنمية فى محافظتى" بينما استقبلت مكتبة الطفل والشباب بالروضة زيارة مدرسة الروضة الابتدائية للقراءة والاطلاع في قصص الأطفال بجانب تقديم وورشة فنية باستخدام الالوان، وفقرات ترفيهية.

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