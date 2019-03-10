ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على جورماهيا برباعية في الكونفدرالية

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على ضيفه جورماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد، ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى خلالها الأبيض لحصد الثلاث نقاط للتأهل لدور ربع النهائي.



وبهذا الفوز احتل الفريق الأبيض المركز الأول في المجموعة برصيد 8 نقاط بالمجموعة الرابعة، بينما احتل فريق نصر حسين داي المركز الثانى برصيد 7 نقاط متساويًا مع بيترو أتلتيكو صاحب المركز الثالث بعد فوزه على الفريق الجزائري.



وتزيل جورماهيا المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الرباعية التي تلقاها من الزمالك على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية.