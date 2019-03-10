مصطفى حجاج يتألق في حفل داخل مدرسة خاصة

أحيا مصطفى حجاج، حفلا غنائيا بإحدى المدارس الخاصة، وسط حضور ضخم من الطلبة بحفل مميز.



تألق "حجاج" بغناء العديد من أغانيه الشهيرة التي اندمج معها جميع الطلاب بالرقص والغناء طوال الحفل.



وقدم حجاج عددا كبيرا من أغاني البومه الأول "زحمة حياتي" منها أغنية "يا منعنع" كما قدم ايضا أغاني "يا لوز مقشر"، و"الوجع" ، "مبحنلهاش"، "انا بتقطع من جوايا"، و"اللي يقدر يتقدر"، و"100 وش"، و"خطوة" اّخر أغنياته التي قدمها وسط اجواء حماس كبيرة بالرقص طوال الوقت وقام باعادة غنائها بناء على طلب الجمهور.



وتخطت عدد مشاهدات أغنية "خطوة" حتى الآن 27 مليون مشاهدة على القناة الرسمية للشركة المنتجة NJ ميوزك برودكشن لصاحبها مهندس الصوت والمنتج هاني محروس.