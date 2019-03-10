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أول تعليق لضحية واقعة السرقة داخل مسجد في الإسكندرية ..فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:32 م
صورة للواقعة
صورة للواقعة
محمد القاضي
علقت الحاجة هدي، السيدة التي تعرضت لسرقة داخل المسجد في الإسكندرية أثناء الصلاة، على الواقعة.

وقالت "هدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «أنا خلصت الصلاة وبجيب الشنطة مالقتش حاجة، الناس إللي حوليا قالوا ممكن تلاقي حد أخذ حاجه ورماها، دورت كتير مالقتش حاجه».

وأضافت: «تاني يوم زوجي راح المسجد يفرغ الكاميرات، وجاب الفيديو، وبعدين شيرت الفيديو، ويوم الأربعاء راح يعمل محضر قالوا لازم هي تحضر بنفسها، ونزلت يوم الخميس عملت المحضر، وبصراحة اهتموا اهتمام غير عادي».

وتابعت: «أنا محستش بحاجة، علشان هي وقفت ورايا لحد أما سجدت وبعين عملت عملتها، والشنطة رجعت وكل حاجة رجعت، والشنطة كان فيها محفظة، والبطاقة والموبايل وحلق ذهب و400 جنيه»، لافتة: «معرفش أي حاجه عن البنات إللي عملوا الواقعة».

ولفتت: «مكنتش متوقعة إني أتسرق في الجامع، والشرطة عملوا كل حاجه ووصلوا للبنات وجابولي حاجتي بعدها بيومين»، ووجهت كلمة إلي البنات، قائلة: «اتقوا الله وربنا يهديكم».

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