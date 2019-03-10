تعرف على نتائج لاعبي الأهلي في بطولة الجمهورية المفتوحة للتنس



وحقق إياد رضا، المركز الأول تحت ١٢ سنة.



كما فاز محمود عبد المبدي، بالمركز الثاني فردي/ رجال.



وجاء في المركز الثالث، محمد عمرو، في منافسات فردي الرجال، وفرح ياسر، في منافسات فردي السيدات، وبلال إبراهيم، في منافسات تحت ١٨ سنة.

اختتمت بطولة الجمهورية المفتوحة للتنس، التي أقيمت في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في الفترة من ٢١ فبراير، واستمرت حتى الأحد ١٠ مارس، اليوم بحضور خالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة، وياسر عبد العال نائب رئيس النشاط الرياضي، وعمرو الهامشري رئيس جهاز التنس.وجاءت نتائج الأهلي في البطولة كالتالي:حقق أحمد منير ومحمود عبد المبدي، الفوز بالمركز الأول في منافسات زوجي/ الرجال، وحصل مهاب سامي، على مركز أول فردي/ رجال.وفي منافسات زوجي السيدات، حققت رنا شريف وروان شريف المركز الأول.