بالأرقام.. كل منافسيك تخطوك يا صلاح

للمباراة الرابعة على التوالي يفشل الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في هز شباك الخصوم بينما يتناوب منافسوه على لقب الهداف في معانقة الشباك واحدًا تلو الآخر.





هاري كين





كانت فرصة ذهبية أن يطيح صلاح بمنافسه اللدود من سباق الهدافين بعد غياب كين لأكثر من 4 مباريات بسبب الإصابة، لكن الإنجليزي عاد في غفوة الملك المصري بعاداته التهديفية الشرسة ليوقع على هدف في كل مباراة ويتساوى مع صلاح الصائم بواقع 17 هدفًا لكل منهما.





أوباميانج





متسللا إلى القمة، يبرز نجم الجابوني كأحد المرشحين بقوة لنيل صدارة الهدافين بعد توقيعه على هدفه الـ 17 اليوم في مرمى المخضرم دي خيا حارس مانشستر يونايتد.





تهديدات أوباميانج لصلاح لن تكون على مستوى لقب الهداف فقط وإنما قد يزاحمه مهاجم الجانرز في سباق الأفضل إفريقيا للعام الجاري.





كون أجويرو





الأرجنتيني الذي لا يهدأ، هو المتربع حاليا على عرش الصدارة والخطر الداهم الذي يلاحق كل المنافسين، جاء من بعيد ليفتك بالخصوم ويمنح فريقه صدارة الدوري ويمنح نفسه لقب الهداف.





بـ 18 هدفا قابلة للزيادة يقبع أجويرو وحيدا على القمة بينما تدعمه التوقعات لمستوى فريقه المتقدم وكثرة اللاعبين الذين يساعدوه في مهامه التهديفية أمثال ليروي ساني وديفيد سيلفا ورحيم سترلينج وبرناردو سيلفا ورياض محرز وإلكاي جوندوجان وغيرهم.





ساديو ماني





من المتوقع جدا أن يفقد صلاح لقب هداف الفريق لصالح زميله السنغالي ساديو ماني بعد فورة الأخير وانتعاشه فجائية عززت سجله التهديفي بـ 7 أهداف متتالية في غياب صلاح، ليصل الى الهدف 16 متأخرا بفارق هدف واحد عن صلاح.



