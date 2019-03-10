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رياضة

فريق طائرة ١٥ سنة يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية

الأحد 10/مارس/2019 - 11:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصل فريق ناشئي النادي الأهلي (١٥ سنة للكرة) الطائرة عروضه المميزة في بطولة الجمهورية، بعد أن حقق فوزا مهما على حساب نظيره، فريق الزمالك. في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، ضمن منافسات البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وقدم خلالها اللاعبون عرضا قويا، تحت قيادة عادل لطفي مدرب الفريق، وحققوا الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-14 ،25 – 11، 26-24.

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