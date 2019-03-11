النائب تامر الشهاوي يشارك في احتفالية يوم الشهيد في دمياط

احتفل مركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط، بـ "يوم الشهيد" وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، بمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية، وبحضور اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.



وفي البداية، أعرب اللواء الدكتور تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن سعادته بالمشاركة في احتفالية "يوم الشهيد" في محافظة دمياط، مؤكدا أن شرف العسكرية شرف لا يضاهيه شرف فوالده تولى منصب المستشار العسكرى لمحافظة دمياط.



وأشار إلى أن الخدمة العسكرية فخر كبير ومقام رفيع لأنه جهاد في سبيل الله وحماية الأوطان ضد أي عدو أو محتمل أو إرهابى غادر يحاول انتهاز أي فرصة لانتهاك البلاد وتخريبها وقتل أبنائها الآمنين، مبينا أن جميع المصريين في خدمة الوطن والتضحية بأرواحهم فداء للوطن، مؤكدا أن مصر استطاعت قهر الإرهاب وتقليم أظافره بفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وبدوره، أكد محمود أبو الزين رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة السرو، أن الهدف من الاحتفالية هو تكريم الشهداء عبر حروب مصر المختلفة فى ذكرى "يوم الشهيد" التي تحل في التاسع من مارس من كل عام، حيث قدمت سجل عدد شهداء تلك المدينة ما يقرب من 24 شهيدا منذ حرب السادس من أكتوبر من عام 1973.



ولفت إلى أن ما تم التوصل إليه من شهداء مدينة السرو من عام 56 حتى حرب أكتوبر المجيدة هم 22 شهيدا إضافة إلى شهيدين في عمليات مواجهة الإرهاب، ولم يتوفر للقائمين على البحث معلومات عن شهداء حرب عام 1948.



كما شارك في الاحتفالية محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب بمحافظة دمياط، ومدير الأوقاف بدمياط وهشام ناصف رئيس مدينة السرو، واللواء إبراهيم الحديدي مأمور قسم شرطة السرو ولفيف من القيادات.



وشهد الحفل عرض أوبريت "الوطن" للمؤلفين سعد الحداد وفتحي بكر، ومن إخراج عبدالله بدر، وبمشاركة مجموعة من فتيات وفتيان مدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية، الذي يحاكى تاريخ الكفاح وعثرات الطريق والعبور من الهزيمة إلى النصر ثم معركة البناء.



وفى نهاية الاحتفالية، شارك "الشهاوي" في تكريم أسر الشهداء مدينة السرو ومنحهم دروع وشهادات تقديرية.