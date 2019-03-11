ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

النائب تامر الشهاوي يشارك في احتفالية يوم الشهيد في دمياط

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
قسم السياسى
احتفل مركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط، بـ "يوم الشهيد" وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، بمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية، وبحضور اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.

وفي البداية، أعرب اللواء الدكتور تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن سعادته بالمشاركة في احتفالية "يوم الشهيد" في محافظة دمياط، مؤكدا أن شرف العسكرية شرف لا يضاهيه شرف فوالده تولى منصب المستشار العسكرى لمحافظة دمياط.

وأشار إلى أن الخدمة العسكرية فخر كبير ومقام رفيع لأنه جهاد في سبيل الله وحماية الأوطان ضد أي عدو أو محتمل أو إرهابى غادر يحاول انتهاز أي فرصة لانتهاك البلاد وتخريبها وقتل أبنائها الآمنين، مبينا أن جميع المصريين في خدمة الوطن والتضحية بأرواحهم فداء للوطن، مؤكدا أن مصر استطاعت قهر الإرهاب وتقليم أظافره بفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدوره، أكد محمود أبو الزين رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة السرو، أن الهدف من الاحتفالية هو تكريم الشهداء عبر حروب مصر المختلفة فى ذكرى "يوم الشهيد" التي تحل في التاسع من مارس من كل عام، حيث قدمت سجل عدد شهداء تلك المدينة ما يقرب من 24 شهيدا منذ حرب السادس من أكتوبر من عام 1973.

ولفت إلى أن ما تم التوصل إليه من شهداء مدينة السرو من عام 56 حتى حرب أكتوبر المجيدة هم 22 شهيدا إضافة إلى شهيدين في عمليات مواجهة الإرهاب، ولم يتوفر للقائمين على البحث معلومات عن شهداء حرب عام 1948.

كما شارك في الاحتفالية محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب بمحافظة دمياط، ومدير الأوقاف بدمياط وهشام ناصف رئيس مدينة السرو، واللواء إبراهيم الحديدي مأمور قسم شرطة السرو ولفيف من القيادات.

وشهد الحفل عرض أوبريت "الوطن" للمؤلفين سعد الحداد وفتحي بكر، ومن إخراج عبدالله بدر، وبمشاركة مجموعة من فتيات وفتيان مدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية، الذي يحاكى تاريخ الكفاح وعثرات الطريق والعبور من الهزيمة إلى النصر ثم معركة البناء.

وفى نهاية الاحتفالية، شارك "الشهاوي" في تكريم أسر الشهداء مدينة السرو ومنحهم دروع وشهادات تقديرية.

ترشيحاتنا

تعليق مجدي عبدالغني على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو

أول قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات أمام البرلمان

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

أول قرار من الزمالك تجاه لاعبي الفريق بعد الفوز على جورماهيا

مين يقدر على الريدز .. ليفربول لا يخسر على أرضه للمباراة الـ36 على التوالى

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن حرب الـ 4 أيام مع ليبيا في عهد القذافي

أحمد موسى يكشف عن أغلى ضحكة في التاريخ قيمتها مليار دولار.. فيديو

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

شاهد.. صور مأساوية لحادث تحطم الطائرة الأثيوبية

محمد صلاح يهدر لقبا أسطوريا في الدوري الإنجليزي

أحمد مجاهد يتولى منصب المنسق العام لبطولة أمم أفريقيا

الزمالك على القمة .. يهزم جورماهيا برباعية في الكونفدرالية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو
مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو
اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو
سمير فرج: نجحت في تعطيل دخول القذافي مصر أسطول من 70 سيارة
تعليق مجدي عبدالغني على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟