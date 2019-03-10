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تعليق مثير من بطل واقعة سيجارة طفل عمره 3 سنوات داخل سيارة.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:36 م
صورة للواقعة
صورة للواقعة
محمد القاضي
علق مصطفى، شاهد عيان على واقعة تدخين طفل عمره 3 سنوات داخل سيارة، وهو الذي ظهر مع الطفل في الفيديو.

وقال "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: « الفيديو مكنش فيه أي ألفاظ خارجة، وأقسم بالله أنا مش بدخن سجاير، وأنا صاحب والد الطفل».

وأضاف: «الموضوع كان تهريج ومداعبة، وإحنا كنا بنعمل كده علي سبيل الهزار والضحك، والواد فكاهي وبالصدفة لقيته قاعد ومن الطبيعي أما بشوفه بهرج معاه، وخدت السيجارة وخليته يمسكها، وأبوه جه قاله ما تخفش يا كريم اتصور معاه، وقولت لوالده أنا ههزر معاه».

وتابع: «كان قصدنا التهريج مش أكتر، ومقدرش أنكر إن الموضوع غلط، وإنه يمسك السيجارة غلط، والغلط الأكبر إن حد يشرب سجاير قدامه»، مضيفا: «والسلوك إللي عملناه غير أخلاقي وغير حضاري».

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