افتتاح وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش للأطفال .. اليوم

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش " المنيرة " للأطفال، وتتضمن 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهي مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى، مع إمكانية تغيير الدم.



ويأتي افتتاح الوحدة، إضافة للخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة، وحل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثي الولادة بمصر.



ويلتقي رئيس جامعة القاهرة بمديري مستشفي الأطفال " الياباني والمنيرة " حيث يتم استعراض خطة تطوير مستشفي الأطفال الياباني والمنيرة وفقا لخطة تطوير مستشفيات قصر العيني 2020.