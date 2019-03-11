ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

القليوبية تنقذ 5700 أسرة من خطر كابلات الضغط العالي بشبرا الخيمة .. تحويلها لخطوط أرضية بتكلفة 3/4 مليار جنيه بطول 6 كيلو مترات.. وحصر سكان عشش البكرى على ترعة الإسماعيلية لتطويرها

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:01 ص
القليوبية تنقذ 5700
القليوبية تنقذ 5700 أسرة
إبراهيم الهوارى
مدير تطوير العشوائيات بالمحافظة :
خطط تطوير 11 منطقة عشوائية غير آمنة أسفل خطوط الضغط العالي
تطوير عشش البكري بالكامل وإعادة توطين السكان
إنشاء عمارتين سكنيتين داخل الموقع واستغلال الدور الأرضي كوحدات تجارية


انتهت الأجهزة التنفيذية بحي شرق بشبرا الخيمة من تحديد من المناطق التي سيتم إدراجها ضمن خطط تطوير لـ11 منطقة عشوائية غير آمنة أسفل خطوط الضغط العالي بطول 6 كيلو مترات ومنطقة أخرى "عشش البكري" بتكلفة نحو 750 مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات.

وأكد الدكتور إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة في تصريحات صحفية أن الـ11 منطقة التي تقع أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بجهد 220 ك.ف مدرجة بالخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة وهي: "خلف نادي البلاستيك- إبراهيم لطفي- عزبة سليم- عزبة الصعايدة- مدينة السلام- الفتح- الفير- بهتيم- عزبة المرجوشي- مساكن إسكو- عزبة العرب" ويقطنها نحو 5700 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول نحو 6 كيلومترات.

وأضاف أنه جرى حصر سكان منطقة "عشش البكرى" على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، وتوزيع استمارات لتطويرها، مشيرا إلى أنها عبارة عن مبانٍ متنوعة بين الحوائط الحاملة ووحدات خشبية منذ عشرات السنين على قطعة أرض أملاك ري بمساحة 4170 مترا مربعا تضم 38 مبنى يقطنها 50 أسرة.

وتابع مدير وحدة تطوير العشوائيات، أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الري لتنفيذ مخطط التطوير بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لافتا إلى أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل، وإعادة توطين السكان، مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع، وتحسين المرافق والخدمات اللازمة، من خلال إنشاء عمارتين سكنيتين داخل الموقع مع استغلال الدور الأرضي كوحدات تجارية.

وأشار، إلى أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة لإحلال كابلات الضغط العالي الهوائية المارة أعلى 11 منطقة بحي شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بمسار آخر داخل حدود محافظة القاهرة بتكلفة 750 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن الكابلات تبدأ من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس، ويرجع تاريخ وجود الكابلات بالمدينة لعام 1968، وتعدى سكان المناطق على الحرم الخاص به 25 مترا يمين ويسار الكابل تباعا إلى أن شكلت المناطق في مجموعها 11 منطقة مهددة بخطر المجال الكهربائي "الضغط العالي".

ترشيحاتنا

شاهد .. حادث تصادم بالقرب من موكب ترامب

الزمالك يوضح موقفه من عودة شيكابالا الموسم المقبل

شاهد .. زفاف ابن أغنى رجال العالم في الهند.. عرس أسطوري حضره ألمع النجوم والمشاهير

هاني أبوريدة رئيسا للجنة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي لكرة القدم

أديب معلقا على فرح هندي تكلف 100 مليون: أكيد عمرو دياب مش فاضي

اكتشاف 8 سجون سرية لميليشيات الحوثي في اليمن

أول تعليق من الاتحاد السكندري على أزمة صبري رحيل .. فيديو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022.. فيديو

اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو

ضبط 8 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

محمد صلاح أول لاعب يتخطى 200 نقطة هذا الموسم بـ فانتازي بريميرليج

نبيل الحلفاوي يحذر الزمالك من مفاجآت جورماهيا الشوط الثانى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا
محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو
مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟