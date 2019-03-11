والي: استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب أدى إلى زيادة معدل النمو السكاني ليصل إلى 2,65%، وهو ما سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، حيث إن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر فقط على نوعية الحياة وإنما يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، لذا أطلقت الدولة في عام 2015 الاستراتيجية القومية للسكان، والتي أسندت لكل وزارة دور محدد تقوم به بالتعاون مع المجتمع المدني.



وأضافت والي فى تصريحات صحفية أن برنامج 2 كفاية يعد انعكاسًا لدور وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا للاستراتيجية إذ تعمل الوزارة على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات ودعم قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافي المستهدف وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية تستهدف الأسرة، بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.

