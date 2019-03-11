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رياضة

خالد الغندور يهنئ لاعبي الزمالك بالفوز على جورماهيا

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:30 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران
هنأ الاعلامي خالد الغندور لاعبي الزمالك، بعد ان حققوا فوزا مهما على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الغندور على صفحته بموقع "تويتر" ‏ألف مبروك يا زملكاوية الفوز والأداء وتصدر المجموعة".

بهذه النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتلتيكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة.
خالد الغندور يهنئ لاعبي الزمالك بالفوز على جورماهيا

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