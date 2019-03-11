السيسي فى يوم الشهيد: مصر مقبرة الغزاة وحائط الصد المنيع..أبو العطا: يومهم تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة..برلمانية: حديث أمهات الشهداء لمس قلوب كل المصريين

عادل الشريف: يجب منح أسر الشهداء كافة الامتيازات الممكنة

حسين أبو العطا: يوم الشهيد تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة

علاء العمدة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لأسر الشهداء

غادة عجمى: حديث أمهات الشهداء لمس قلوب كل المصريين





عقدت القوات المسلحة بالأمس الندوة التثقيفية للقوات بمناسبة يوم الشهيد، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن مصر كانت دومًا مقبرة الغزاة، وهى الآن حائط الصد المنيع، الذي وقف ولا يزال أمام موجات الخطر والإرهاب التى طالت منطقتنا بأسرها، فدمرتها، وأصابت الملايين من سكانها بالخوف والتشريد والقتل، وضياع المستقبل.





وفى هذا الصدد قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة": إن يوم الشهيد هو تجسيد للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي يتحلى بها شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم وسالت دمائهم من أجل الحفاظ على أرض الوطن.





وأشاد "أبو العطا"، في بيان له، بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن، قائلا: "لا يفوتنا في هذا اليوم أن نشيد بما بذله ويبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات لا تعد ولا تحصى، وهي تضحيات لا تقدر بثمن، وبفضل هذه التضحيات تنعم مصر بالأمن والأمان، فلهم منا نحن نواب الشعب كل التحية والثناء عرفانًا بالجميل".





وتابع رئيس "مصر الثورة": "تحية تقدير وإجلال للأبطال الذين يدافعون عن سيناء في مواجهة الإرهاب الغادر الذي يريد نشر الفوضى والدم في البلاد".





ومن جانبه أكد قال النائب عادل الشريف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشهيد المصرى الذى دفع دمه ثمنا لكى تحيا مصر فوق رؤوسنا جميعا.





وطالب عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، بضرورة أن تمنح الدولة كافة الامتيازات اللازمة والممكنة لإسر الشهداء وان توفر لهم الرعاية الاجتماعية الشاملة،مضيفا:"والد الشهيد وأمه دول لازم نشيلهم فوق رؤوسنا بكل فخر.





وفى ذات السياق وجه النائب علاء العمدة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التعزية لكل أسر الشهداء، مضيفًا: "أغلبية الأسر المصرية لديها شهداء سواء من أبطال الجيش أو الشرطة أو حتى المواطنين العاديين الذين استشهدوا نتيجة العمليات الإرهابية الغادرة فى المساجد والكنائس والميادين العامة.





وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة أسر الشهداء من خلال معاش شهرى ثابت، مضيفا: "هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لإبطال ضحوا من أجل أن نعيش فى أمن وسلام".





ومن جانبها أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ٣٠ بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.





وأكدت عجمى فى بيان صحفى لها أن حديث أمهات الشهداء لمس قلوب كافة المصريين ، وأشعرهم بحجم التضحية التي يقدمها الجيش والشرطة لحماية الوطن واستقراره، ومنع الجماعات المتطرفة من مهاجمة الدولة.



