وصايا الفنانين بين حرمان الأهل والتبرع إلى الجمعيات الخيرية وحرق الميراث.. أم كلثوم أوصت بأن يرثها 11 شخصا.. وحليم ترك ميراثه لشقيقته الكبرى.. وسوزان تميم تحرم والدها | نوستالجيا

فريد الأطرش يوصى بميراثه إلى شقيقه فؤاد

محمود المليجى يترك ثروته إلى أقاربه







فريد وحليم وأم كلثوم

المليجى وأباظة وشوقى ووجدى

كاريوكا وسعاد

سوزان تميم

يحرص الكثير من الفنانين على كتابة وصيتهم قبل الوفاة والتأكيد على أقاربهم بتنفيذ الوصية، كما هي وبدون أن يتغير منها شيء، وتختلف الوصية من شخص إلى آخر فمنهم من يكون هدفهم منها الوعظ أو الراحة أو قد يكون تحقيق ما لم يستطع فعله في حياته، ومن بين هؤلاء الفنانين الذين كتبوا وصيتهم وشددوا على تنفيذها بعد الوفاة.عند رحيل فريد الأطرش عام 1974 أوصى بأن يكون شقيقه فؤاد هو الوريث الوحيد، ولكن فؤاد فوجئ بحكم صادر يقر بفرض الحراسة على ممتلكات فريد؛ لأن المهندس حسن نادر ادعى أن زوجته ابنة فريد الأطرش، واستأنف فؤاد وقضت محكمة الأمور الوقتية برفع الحراسة.وقبل رحيل أم كلثوم عام 1975 أوصت بأن تركتها الفنية يرثها جميع الشعب، أما تركتها الخاصة فيشترك في إرثها 11 شخصًا من بينهم الزوج د. حسن الحفناوي وأولاد شقيقها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة، وتركت أم كلثوم في ميراثها فيلا بالزمالك و50 فدان أراض زراعية ومجوهرات وسندات ورصيدًا ماليًا.وعند رحيل عبدالحليم حافظ عام 1977 أوصى بأن تؤول كل ثروته إلى أشقائه وشقيقته علية وابن خالته شحاته وزوجته فردوس وألا تباع شقته بالزمالك.وقد ترك حليم 40 % من شركة صوت الفن والتي عليها الآن مشاكل قضائية مع محسن جابر، وفيلا بالعجمي، وما تردد عن أن هيفاء أو إليسا كانت تريد شراءها غير صحيح، وسيارة مرسيدس اشتراها بالفعل زياد الطويل.أما رشدي اباظة فأوصى بأن يتم تقسيم ميراثه بين أمه الإيطالية تريزا وابنته قسمت وأشقائه وشقيقاته، وكان يملك ثلاث شقق في مصر ورابعة في هولندا، وقطعة أرض بناء بالهرم وحقيبة مجوهرات ومجموعة أسلحة نادرة وبنادق صيد، وترك لزوجته السابقة سامية جمال بوليصة تأمين، تنازلت جمال عنها لحفيده أدهم.ورحل محمود المليجي عام 1986، وترك شقتين، و5 سيارات وأرصدة بالبنوك، ولم يكن له وريث شرعي، واحتدم الخلاف بين أقاربه، وقاموا بالحجز على تركته، واستشكلت المتضررة علوية جميل في حكم الحجز، وأفصحت عن أصول ومستندات تثبت ملكيتها.ورحل فريد شوقي في 1998 وقد طلب في وصيته عدم بيع شاليه المعمورة, وأن يباع مكتبه.. كما ترك فيلا بالعجوزة, وبعد رحيله دب خلاف على التركة بين ورثته الخمس بنات وأرملته سهير ترك، وشقيقتيه نفيسة وعواطف وصل بهم إلى ساحة القضاء.ووجدت تحية كاريوكا في آخر أيامها طفلة رضيعة أمام أحد المساجد فأخذتها وكفلتها واهتمت برعايتها, وأطلقت عليها اسم عطية الله, وعندما اشتد عليها المرض كتبت كاريوكا وصيتها بأن تقوم فيفي عبده برعايتها بعد وفاتها, ونفذت فيفي الوصية.ورحلت سعاد حسني في 2002 وتركت عمارة بشارع الهرم وثلاث شقق بالزمالك بنظام الإيجار القديم وسيارة bmw ومبلغ 3950 جنيهًا إسترلينيًا سلمتها نادية يسري للأجهزة المختصة بمطار القاهرة، برغم وصية سعاد بأن تسلم إلى شقيقها شعبان.كتبت الفنانة اللبنانية سوزان تميم وصيتها بخط يدها وحرمت والدها من الميراث وطلبت أن تحول كل ممتلكاتها وأموالها إلي والدتها وشقيقها ولا أحد أخر سواهما، كما أوصت أيضا بالزكاة وإطعام المساكين وكفالة اليتيم والمساكين وتابعت بالوصية أن تتبعوا صراط الله المستقيم، وتسامحوني إن كنت أساءت اليكم والدعاء بالرحمة، وأن تعتمروا لي وتحجوا عني إذا تيسر لكم، وأن تكرموني في وفاتى.