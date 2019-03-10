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رياضة

خالد بيومي يتغزل في فوز الزمالك على جورماهيا برباعية

الأحد 10/مارس/2019 - 11:19 م
خالد بيومي
خالد بيومي
محمد بدران
أشاد خالد بيومي المحلل الرياضي، بأداء الزمالك وتحقيقه فوزا مهما على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب بيومي على صفحته بموقع "تويتر" ‏‏عرض رائع للزمالك الجديد في كل شي مبروك المركز الاول باقي القليل في الماتش الاخير ".


وبهذه النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتلتيكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة.

خالد بيومي يتغزل في فوز الزمالك على جورماهيا برباعية
خالد بيومي يتغزل في فوز الزمالك على جورماهيا برباعية

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