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رياضة

مبابي عن خروج باريس سان جيرمان أمام اليونايتد: لم أستطع النوم

الأحد 10/مارس/2019 - 11:16 م
صدى البلد
القسم الرياضي
عبر كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان عن حزنه الشديد لخروج فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وقال مبابي في تصريحات تليفزيونية للقناة الفرنسية الأولى: "أنا مصدوم ، تخطي أمر الخروج أمر صعب ، لا توجد كلمات للتعبير عن هذا الموقف ، لم أستطع النوم وأعتقد بقية زملائي في الفريق كذلك ، لقد كان الملعب مملوءًا على آخره ، إنه أمر مخجل."

وكان باريس سان جيرمان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ، بعد خسارته من نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

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