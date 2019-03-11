ورشة عمل عن أمراض الصدر بمستشفى أسوان الجامعي.. صور

نظمت جمعية الطب التكاملى وإضطرابات النوم ورشة عمل اليوم بمستشفى أسوان الجامعى عن أمراض الصدر وذلك فى إطار فعاليات المؤتمر الثامن للجمعية والذى أقيم بمدينة الأقصر خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الحالى ويستكمل فعالياته بمدينة أسوان على مدار يومين تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .



ومن جانبها صرحت سوزان سلامة رئيس المؤتمر وأستاذة أمراض الصدر بجامعة أسيوط والمشرف العلمى على قسم الصدر والعناية المركزة بكلية الطب بأسوان بأن ورشة العمل تهدف إلى تدريب شباب الأطباء بمستشفى أسوان الجامعى على الجديد فى مجال الطب التكاملى وأمراض النوم ، وتتضمن العديد من المحاضرات حول الأم وحساسية الصدر والسدة الرئوية المزمنة ومتلازمة إضطرابات التنفس أثناء النوم والتداخل فيما بينهما ، والأشعة المقطعية للصدر وعلاج الإنسكاب الهوائى بالصدر .



وأضافت سوزان سلامة بأن ورشة العمل تتضمن أيضًا محاضرات عن إضطرابات التنفس أثناء النوم ، علاوة على كيفية علاج سرطان الرئة وجراحات السمنة وكيفية نقل العينات .