حملات لضبط المخالفات بمحطات المترو والقطارات

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (2116) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.