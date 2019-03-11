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حوادث

حملات لضبط المخالفات بمحطات المترو والقطارات

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (2116) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.

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