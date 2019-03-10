سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن حرب الـ 4 أيام مع ليبيا في عهد القذافي

قال اللواء سمير فرج، إن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي شن هجوما علي مصر عقب توقيع معاهدة "كامب ديفيد" خلال سبعينات القرن الماضي، ليرد الرئيس الراحل محمد أنور السادات على ذلك الهجوم قائلا "الولد ده لازم يتأدب".



وأوضح "فرج" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة المذاع علي فضائية "المحور"، أن مصر شنت هجوما عسكريا علي ليبيا، استطاعت خلالها السيطرة علي جزء كبير من ليبيا وهي ما سميت فيما بعد بحرب الـ4 أيام.



وتابع، أن الحكام العرب تدخلوا لحل الأزمة بين مصر ليبيا ما أسفر عن سحب مصر قواتها العسكرية من ليبيا، منوها إلي أن هذه الأزمة تم حلها بشكل كامل خلال فترة حكم الرئيس محمد حسني مبارك.