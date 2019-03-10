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رياضة

تعليق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك وتصدر مجموعته الأفريقية

الأحد 10/مارس/2019 - 11:33 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
محمد بدران
احتفل الفنان الأهلاوى نبيل الحلفاوي، بفوز الزمالك على جورماهيا الكيني برباعية وتصدره المجموعة الإفريقية.

كتب الحلفاوى على تويتر: "الزمالك رد لهم الأربعة بس مشفيين.. رجالة".

بتلك النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتلتيكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأخهلة للدور ربع النهائي من البطولة.
تعليق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك وتصدر مجموعته الأفريقية

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