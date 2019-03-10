تعليق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك وتصدر مجموعته الأفريقية

احتفل الفنان الأهلاوى نبيل الحلفاوي، بفوز الزمالك على جورماهيا الكيني برباعية وتصدره المجموعة الإفريقية.



كتب الحلفاوى على تويتر: "الزمالك رد لهم الأربعة بس مشفيين.. رجالة".



بتلك النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.



وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتلتيكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأخهلة للدور ربع النهائي من البطولة.