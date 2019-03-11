ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

مصر قبلة الاستثمار.. بوش الألمانية تسعى لإنشاء مصنع كبير لمنتجات الشركة .. كونراد باجنستيرت : اختيار مصر تم بعناية وبعد دراسة الحوافز التى تمنحها مصر للمستثمرين..ونستهدف تصدير 60% من إنتاجه للخارج

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
رئيس الوزراء :
مناخ الاستثمار الحالي جعل مصر جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية
مستعدون لتقديم كافة التيسيرات الممكنة لشركة بوش

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم "الأحد" كونراد باجنستيرت، رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة بوش الألمانية، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

واستهل باجنستيرت اللقاء بالإعراب عن تطلع شركة بوش للاستثمار فى مصر عن طريق إنشاء مصنع كبير لمنتجات الشركة، مؤكدًا أن هذا المصنع سيكون بمثابة مركز إقليمي للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الشركة تستهدف تصدير نحو ٦٠٪؜ من إنتاج المصنع للخارج، بما يعنيه ذلك من زيادة دخل مصر من العملة الصعبة.

أضاف باجنستيرت أن اختيار شركة بوش لمصر تم بعناية وبعد دراسة الحوافز التى تمنحها مصر للمستثمرين، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر على مستوى البنية التحتية، وكذا موقعها كدولة إقليمية هامة فى الشرق الأوسط.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب من جانبه بما ذكره مسئول شركة بوش، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركة ضخها فى مصر.

وأثنى مدبولي على قرار الشركة بالاستثمار فى مصر، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار الحالي جعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأن موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين دول المنطقة يجعل من مصر البوابة المثلى للولوج إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأكد استعداد الحكومة لتقديم كافة التيسيرات الممكنة لشركة بوش، حتى يتسنى لها بدء العمل فى مصر فى أسرع وقت ممكن.

وكلف رئيس الوزراء، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمواصلة المباحثات مع الشركة، وإحاطة رئيس الوزراء بالنتائج النهائية بشأن الموقع المقترح لإنشاء المصنع وكافة التفاصيل الأخرى، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع خطوات بدء استثمارات شركة بوش فى مصر.


ترشيحاتنا

مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو

ضبط إرهابيين متنكرين بالنقاب حاولوا الهروب إلى ليبيا.. فيديو

هاني أبوريدة رئيسا للجنة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي لكرة القدم

تعليق مثير من بطل واقعة سيجارة طفل عمره 3 سنوات داخل سيارة.. فيديو

خالد بيومي يتغزل في فوز الزمالك على جورماهيا برباعية

لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

نفق للهروب وقاعة مضادة للرصاص و70 رجل أمن لحماية مارك زوكربيرج من القتل

أول قرار من الزمالك تجاه لاعبي الفريق بعد الفوز على جورماهيا

شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية

شاهد.. زوجة داعشي: اغتصاب واستعباد الإيزيديات حلال

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الزمالك وجورماهيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا
محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو
مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو
مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟