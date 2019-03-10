أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 10-3-2019

شهد اليوم الأحد 10 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل نادي الزمالك، كان أهمها فوز أبناء ميت عقبة على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة وتصدر مجموعته في الكونفدرالية.





وجاءت الأخبار كالتالي :























