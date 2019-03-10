أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 10-3-2019

شهد اليوم الأحد 10 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل نادي الزمالك، كان أهمها فوز أبناء ميت عقبة على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة وتصدر مجموعته في الكونفدرالية. وجاءت الأخبار كالتالي : - ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على جورماهيا برباعية في الكونفدرالية-الزمالك على القمة .. يهزم جورماهيا برباعية في الكونفدرالية-الزمالك يتسلح بالقوة الضاربة لعبور جورماهيا في الكونفدرالية-شيكابالا في برج العرب لمؤازرة الزمالك-لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية-400 حافلة لمؤازرة الزمالك بمباراة اليوم أمام جورماهيا