ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى مهاجما يسري فودة: تربية المخابرات البريطانية.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:30 م
يسري فوده
يسري فوده
حمزة شعيب
شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا جديدا على الإعلاميين يسري فودة وريم ماجد، قائلا إنهما من "أقذر"، الأطراف التي هاجمت الدولة المصرية وقواتها المسلحة خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يسري فودة تربية المخابرات البريطانية، عندما تعرض لأزمة أنقذته القوات المسلحة، ولم تنظر إلى الإهانات التي وجهها لها".

وشدد موسى، على أن هناك الكثير من الأطراف وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية عملت على مهاجمة القوات المسلحة والنيل منها، مستفيدة من تواطؤ وسائل الإعلامية معها وتمويل عدد من المنظمات الأجنبية لها.

ترشيحاتنا

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن حرب الـ 4 أيام مع ليبيا في عهد القذافي

إسرائيل توجه رسالة إلى حزب الله عبر هيفاء وهبي

الأبيض تذيل المجموعة .. بترو أتليتيكو يصدم الزمالك قبل مواجهة جورماهيا

غرامة 300 ألف جنيه على المغربي حميد أحداد.. تعرف على السبب

لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب

شاهد.. صور مأساوية لحادث تحطم الطائرة الأثيوبية

عمرو أديب: تولي كامل الوزير وزارة النقل مغامرة للارتقاء بمؤسسات الدولة

انقطاع الأضواء عن ملعب مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم

قناة العربية تكشف المتورطين في فضيحة مونديال قطر

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تشهده البلاد .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

تعليق مجدي عبدالغني على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو
فرجاني ساسي يتلاعب بمدافع وحارس جورماهيا الكيني .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا ..فيديو
والدة شهيد الواحات: قلبي ارتاح لما السيسي رجع حق ابني
الزمالك على القمة .. يهزم جورماهيا برباعية في الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟