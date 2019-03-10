أحمد موسى مهاجما يسري فودة: تربية المخابرات البريطانية.. فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا جديدا على الإعلاميين يسري فودة وريم ماجد، قائلا إنهما من "أقذر"، الأطراف التي هاجمت الدولة المصرية وقواتها المسلحة خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يسري فودة تربية المخابرات البريطانية، عندما تعرض لأزمة أنقذته القوات المسلحة، ولم تنظر إلى الإهانات التي وجهها لها".



وشدد موسى، على أن هناك الكثير من الأطراف وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية عملت على مهاجمة القوات المسلحة والنيل منها، مستفيدة من تواطؤ وسائل الإعلامية معها وتمويل عدد من المنظمات الأجنبية لها.