سمير فرج يكشف سبب لقائه السري مع الرئيس جمال عبد الناصر.. فيديو

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي إنه أثناء حرب الاستنزاف كان برتبة ملازم وكان يطلق عليها نقيب وقتى لقيادة سارية ، مشيرا إلى أنه كان ينتظر الأوامر للرد على الهجوم الاسرائيلي وكانت مشكلة أنه يتم ضربك ولا تستطيع الرد .



وأضاف فرج فى حواره لبرنامج "90 دقيقة " ان العدو على بعد 200 متر ومع صعود الدبابة الإسرائيلية لضرب قيادة اللواء فى الخلف دون رد من الجانب المصري مشيرا إلى قيام الشويش محمد عبد الله بشكل منفرد دون تعليمات بتدمير الدبابة بالطاقم .



وتابع أن الفرحة كانت عارمة بين صفوف الجنود ولكن بعدها بيوم كان الضرب شديدا من الجانب الإسرائيلي وتكبد الجانب المصرى خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن قائد الكتيبة قال له إن الشاويش محول لمحاكمة عسكرية .



واستكمل أنه كان منهار لتحويل الشاويش لمحكمة عسكرية فى ظل تعرضهم للضرب دون رد وحصل على اجازة قابل بعدها الرئيس عبد الناصر وشرح له الموقف ورد عليه عبد الناصر بأن تكلفة الهجوم على الإسرائيليين كبيرة علينا نظرا لعدم الجاهزية المصرية وقتها وخفض محاكمة الشويش إلى مجرد جزاء انضباطى من القائد مشددا على عدم الضرب إلا بعد استكمال الجاهزية للسلاح .