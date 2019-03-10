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أحمد موسى: الجيش لم يمس أي مصري بسوء في أحداث محمد محمود.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:31 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة لم تمس أي مواطن مصري بأذى خلال أحداث شارع محمد محمود، في الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كانت أيام سوداء، وكنا نفاجئ بالقتلى والاشتباكات، وكان هناك أطراف وجهات وهي جماعة الإخوان الإرهابية التي تعتبر وراء كل أحداث قتل المصريين وهذا الكلام كنت أقوله منذ سنوات طويلة".

وأكمل: "الإعلام في فترة ما بعد يناير دمر مصر وحرض على التظاهرات وللأسف فإن جميع وسائل الإعلام تواطأت مع الإخوان، وفتحت لهم وسائل الإعلام لإهانة الدولة وجيشها وشرطتها، ولم يكن أحد يدافع عن مؤسسات الدولة الوطنية".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، نفى أن تكون القوات المسلحة قد مست أي مصري بأذى في هذه الأحداث، خلال كلمته، صباح اليوم الأحد، في احتفالية يوم الشهيد، التي تنظمها القوات المسلحة في مركز المنارة.

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