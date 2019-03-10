خناقة بالكراسي داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي.. فيديو

أذاع برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فيديو يعرض خناقة داخل مستشفي 6 أكتوبر للتأمين الصحي بعد توقف جهاز القسطرة 12 مرة.



وعلقت "إيمان الحصري"، مقدمة البرنامج قائله: «الفيديو فيه ضرب بالإيدى والكراسي وشتائم كثيرة بين المواطنين والموظفين وأمن المستشفي».



وأوضحت: «القصة باختصار إن مجموعة من الأهالي راحوا يعملوا قسطرة قلب وبيقولوا إن الجهاز توقف أكتر من 12 مرة أثناء إجراء العمليات، وحصل لهم حالة ذعر وحدثت مشادة بين الأهالي وطاقم التمريض».



وقال "حسن طارق"، مصور الخناقة،: «المفروض إن الناس كلها كانت بتتحضر لعملية قسطرة القلب وبعدها الدعامات، وكان تقريبا فيه 22 حالة، وفجأة راجل عنده سكر بيعمل قسطر قالوا له الجهاز عطل وكل الناس تمشي، والناس اتضايقت وفضلت تزعق، والأمن واجه الموضوع باستفزازية أكتر، والناس اتحمست واتفجرت في بتوع الأمن».

