إنتاج حقل الشرارة الليبي يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في أسبوعين

قال مهندس في حقل الشرارة الليبي اليوم الأحد إن من المتوقع أن يعود الإنتاج في الحقل النفطي إلى مستوى 300 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين.



جرى استئناف الإنتاج قبل أسبوع في الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا، والذي أغلق لمدة ثلاثة أشهر بعدما سيطر عليه حراس تابعون للدولة ورجال قبائل.



وذكر المهندس أن معدل الإنتاج بلغ اليوم 183 ألف برميل يوميا، بما يزيد ثلاثة آلاف برميل يوميا عن أمس السبت، مع استمرار أعمال الصيانة.



كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت الأسبوع الماضي إنها ستستعيد الطاقة الإنتاجية البالغة 20 ألف برميل يوميا التي فُقدت جراء أعمال التخريب والنهب في حقل الشرارة.



وتقول المؤسسة إن إغلاق الحقل تسبب في خسائر في الإنتاج قدرها 1.8 مليار دولار.