محمد أبو العينين يطالب بترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات قومية بإفريقيا ..فيديو

التقى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بوفد رجال الأعمال اليابانيين الذي يزور القاهرة حاليًا؛ للمشاركة في المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، ومنتدى الاستثمار المصري الياباني.





حضر اللقاء وفق التقرير الذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «علي مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، "ماساكى نوكى"، سفير اليابان لدى القاهرة، ومحمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى - الياباني، و"ساتوشى اوزاوا"، رئيس جمعية الأعمال اليابانية المصرية، و"هيرويوكي إيشيجي"، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، والمهندس حسام عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون الصناعة.





وأشاد رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، بشهادة الوفد الياباني بالوضع الحالي المستقر لمصر خاصةً المتغيرات الإيجابية في الاستثمار وتسهيل مناخ الأعمال، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الياباني في القارة الإفريقية وترجمة هذا التعاون لمشروعات قومية كبرى تقودها اليابان بالقارة الإفريقية لاسيما مشروع خط النقل المباشر بين الإسكندرية وكيب تاون.