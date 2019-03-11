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عمرو أديب يكشف حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لأزمة صحية

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:27 ص
عادل أمام
عادل أمام
حسام الحارتي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفن المصري هو القوة الناعمة داخل الدولة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر" أن الزعيم عادل امام يتمتع بصحة جيدة، نافيا ما يتردد حول توقف تصوير مسلسله الحالي "فلانتينو".

وتابع : "الفترة دي بنسمع عن أخبار توقف تصوير مسلسلات رمضان، وهذا شيء غير صحيح ،سيظل الفن المصري هو القوة الناعمة".

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