ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يعلن تأجيل مباراته مع المقاولين في الدوري الممتاز

الأحد 10/مارس/2019 - 11:35 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عن تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب والتي كان مقرر لها الخميس المقبل لتقام يوم 20 مارس الجاري.

وقال منصور إن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة لما بعد لقاء الزمالك بالبطولة الكونفدرالية أمام نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر لحازم إمام وأحمد مجاهد ومجدي عبدالغني أعضاء اتحاد الكرة على مساندتهم للزمالك في مشواره الأفريقي.

ترشيحاتنا

محمود علاء يتقدم للزمالك أمام جورماهيا برأسية في الكونفدرالية.. فيديو

على طريقة رمضان صبحي.. حميد أحداد يقف على الكرة في مواجهة جورماهيا

ضبط إرهابيين متنكرين بالنقاب حاولوا الهروب إلى ليبيا.. فيديو

الزمالك يعلن تأجيل مباراته مع المقاولين في الدوري الممتاز

شاهد .. لحظة تحرك موكب بوتفليقة من مستشفى جنيف إلى المطار

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

تعليق مثير من بطل واقعة سيجارة طفل عمره 3 سنوات داخل سيارة.. فيديو

أحمد مجاهد يتولى منصب المنسق العام لبطولة أمم أفريقيا

أمن أسيوط يكشف تفاصيل إحباط محاولة السطو على سيارة نقل أموال بأبنوب

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

عمرو أديب: تولي كامل الوزير وزارة النقل مغامرة للارتقاء بمؤسسات الدولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

تعليق مجدي عبدالغني على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو
فرجاني ساسي يتلاعب بمدافع وحارس جورماهيا الكيني .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة الزمالك وجورماهيا ..فيديو
والدة شهيد الواحات: قلبي ارتاح لما السيسي رجع حق ابني
الزمالك على القمة .. يهزم جورماهيا برباعية في الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟