الزمالك يعلن تأجيل مباراته مع المقاولين في الدوري الممتاز

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عن تأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب والتي كان مقرر لها الخميس المقبل لتقام يوم 20 مارس الجاري.



وقال منصور إن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة لما بعد لقاء الزمالك بالبطولة الكونفدرالية أمام نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.



وحرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر لحازم إمام وأحمد مجاهد ومجدي عبدالغني أعضاء اتحاد الكرة على مساندتهم للزمالك في مشواره الأفريقي.