مصر تشكو القنوات الإرهابية لحقوق الانسان.. برلمانى يطالب المجتمع الدولى بـ عقاب الدول الداعمة لها.. عجمى: القاهرة تستطيع الرد بالمثل لكنها تتخذ الطرق الصحيحة أولا حتى لا تلام

عادل الشريف يطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات رادعة على قطر وتركيا
غادة عجمى:
مصر لديها القدرة فى الرد على القنوات الارهابية ولكنها تتبع الطرق السليمة اولا
علاء العمدة:
علاء العمدة:
القنوات الارهابية تؤثر بالسلب على المواطن المصرى البسيط
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مصر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا، ستمر بعدة مراحل، أولاها طريقة كتابة الشكوى التي لها قواعد معينة، وان الشكوى عندما تُقبل سيتم الفحص الفني لها عن طريق فحص الفيديوهات في هذه القنوات، وهل شاركت في التحريض ضد المدنيين والأبرياء أم لا.
أوضح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان،إن الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مصر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا، ستمر بعدة مراحل، وعندما تُقبل سيتم الفحص الفني لها عن طريق فحص الفيديوهات في هذه القنوات، وهل شاركت في التحريض ضد المدنيين والأبرياء أم لا، موضحا أنه في حالة التأكد من تحريض هذه المنصات عبر هذه الشكوى فإن المفوضية السامية تخاطب بشكل رسمي الدولة التركية، وتطلب منها تفسير ما يحدث حول هذه الفيديوهات، لافتا أن هناك منصات إعلامية غير قانونية تبث من تركيا للتحريض على قتل الأبرياء ورجال إنفاذ القانون.
وتابع نصري؛ انه في حالة مخاطبة المفوضية السامية لتركيا فإن مصر تكون حققت لفت نظر للمجتمع المدني والمفوضية السامية والمجلس الدولي بأن هناك انتهاكًا واضحًا من داخل الأراضي التركية، والتي لابد أن تسيطر وتمنع مثل هذه القنوات الإعلامية.
وفى هذا الاطار قال النائب عادل الشريف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،أن القنوات الارهابية التى تبث من قطر وتركيا قنوات مشبوه، وتبث فقط الاكاذيب والشائعات بهدف التحريض ضد الدولة المصرية،معقبا شكواها إمام المفوضية السامية لحقوق الانسان فى غاية الاهمية.
وتابع الشريف خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، هذه القنوات الكاذبة لا يقتصر دورها على التحريض ضد الدولة المصرية فقط بل تسعى لإثارة الفتنة بإستمرار بين الدو الشقيقة، ويجب على دول العالم جميعا أن تتصدى لمثل هذه القنوات بسبب خطورتها على البشرية التى لا تقل خطورة عن الارهاب.
وطالب عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المجتمع الدولى بضرورة فرض عقوبات على قطر وتركيا التى تبث منهما هذه القنوات التى تهدد الامن والسلام العالمى.
ومن جانبها أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،بالشكوى التى تقدمت بها مصر رسميا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا.
وأضافت عجمى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن هذه القنوات، تبث السم فى العسل ودائما ما تحرض ضد الدولة المصرية عن طريق بثها تقارير ذائفة، مؤكدة أن مصر لديها القدرة التامة على الرد بالمثل ضد هذه القنوات المعادية ولكنها دائما تختار الطرق الصحيحة والسليمة حتى لا تلقى اللوم، وهذا من ظهر جليا فى شكواها غلى المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة بالبرلمان، على وجود قمر صناعى عربى مشترك بين مصر والسعودية والامارات، تتولى ادارتة مصر حتى يكون منصة اعلامية عربية قوية تبين الحقائق للرأى العام العالمى.
وفى ذات السياق قال النائب علاء العمدة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن القنوات الارهابية التى تبث من قطر وتركيا تؤثر سلبيا على حقوق الانسان المصرى من خلال تقديمها مواد اعلامية كاذبة ومغلوطة ولا تعتمد على حقائق مثبتة.
وأكد العمدة فى تصريحات لـ:"البلد" أن تقدم مصر بشكوى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد القنوات الارهابية خطوة مهمة للغاية وذلك بسبب تأثير هذه القنوات على المواطن المصرى البسيط وتأثيرها إيضا على مصر أمام الرأى العام العالمى.
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مصر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا، ستمر بعدة مراحل، أولاها طريقة كتابة الشكوى التي لها قواعد معينة، وان الشكوى عندما تُقبل سيتم الفحص الفني لها عن طريق فحص الفيديوهات في هذه القنوات، وهل شاركت في التحريض ضد المدنيين والأبرياء أم لا.
أوضح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان،إن الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مصر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا، ستمر بعدة مراحل، وعندما تُقبل سيتم الفحص الفني لها عن طريق فحص الفيديوهات في هذه القنوات، وهل شاركت في التحريض ضد المدنيين والأبرياء أم لا، موضحا أنه في حالة التأكد من تحريض هذه المنصات عبر هذه الشكوى فإن المفوضية السامية تخاطب بشكل رسمي الدولة التركية، وتطلب منها تفسير ما يحدث حول هذه الفيديوهات، لافتا أن هناك منصات إعلامية غير قانونية تبث من تركيا للتحريض على قتل الأبرياء ورجال إنفاذ القانون.
وتابع نصري؛ انه في حالة مخاطبة المفوضية السامية لتركيا فإن مصر تكون حققت لفت نظر للمجتمع المدني والمفوضية السامية والمجلس الدولي بأن هناك انتهاكًا واضحًا من داخل الأراضي التركية، والتي لابد أن تسيطر وتمنع مثل هذه القنوات الإعلامية.
وفى هذا الاطار قال النائب عادل الشريف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،أن القنوات الارهابية التى تبث من قطر وتركيا قنوات مشبوه، وتبث فقط الاكاذيب والشائعات بهدف التحريض ضد الدولة المصرية،معقبا شكواها إمام المفوضية السامية لحقوق الانسان فى غاية الاهمية.
وتابع الشريف خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، هذه القنوات الكاذبة لا يقتصر دورها على التحريض ضد الدولة المصرية فقط بل تسعى لإثارة الفتنة بإستمرار بين الدو الشقيقة، ويجب على دول العالم جميعا أن تتصدى لمثل هذه القنوات بسبب خطورتها على البشرية التى لا تقل خطورة عن الارهاب.
وطالب عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المجتمع الدولى بضرورة فرض عقوبات على قطر وتركيا التى تبث منهما هذه القنوات التى تهدد الامن والسلام العالمى.
ومن جانبها أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،بالشكوى التى تقدمت بها مصر رسميا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا.
وأضافت عجمى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن هذه القنوات، تبث السم فى العسل ودائما ما تحرض ضد الدولة المصرية عن طريق بثها تقارير ذائفة، مؤكدة أن مصر لديها القدرة التامة على الرد بالمثل ضد هذه القنوات المعادية ولكنها دائما تختار الطرق الصحيحة والسليمة حتى لا تلقى اللوم، وهذا من ظهر جليا فى شكواها غلى المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة بالبرلمان، على وجود قمر صناعى عربى مشترك بين مصر والسعودية والامارات، تتولى ادارتة مصر حتى يكون منصة اعلامية عربية قوية تبين الحقائق للرأى العام العالمى.
وفى ذات السياق قال النائب علاء العمدة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن القنوات الارهابية التى تبث من قطر وتركيا تؤثر سلبيا على حقوق الانسان المصرى من خلال تقديمها مواد اعلامية كاذبة ومغلوطة ولا تعتمد على حقائق مثبتة.
وأكد العمدة فى تصريحات لـ:"البلد" أن تقدم مصر بشكوى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد القنوات الارهابية خطوة مهمة للغاية وذلك بسبب تأثير هذه القنوات على المواطن المصرى البسيط وتأثيرها إيضا على مصر أمام الرأى العام العالمى.