مصر تشكو القنوات الإرهابية لحقوق الانسان.. برلمانى يطالب المجتمع الدولى بـ عقاب الدول الداعمة لها.. عجمى: القاهرة تستطيع الرد بالمثل لكنها تتخذ الطرق الصحيحة أولا حتى لا تلام

عادل الشريف

يطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات رادعة على قطر وتركيا

غادة عجمى:

مصر لديها القدرة فى الرد على القنوات الارهابية ولكنها تتبع الطرق السليمة اولا

علاء العمدة: